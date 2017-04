Raritäten in Mödling

23.04.2017, 22:01 Uhr

In einer Kooperation zwischen Bezirksblätter und Dorotheum wird nach Liebhaberstücken der Region gesucht.

Wer sich für Raritäten interessiert, wird in Mödling fündig. Jeden Samstag finden sich beim beliebten Altstadtflohmarkt in der Kaiserin-Elisabeth-Straße zahlreiche Stände mit meist nicht mehr erzeugten Waren aller Art. Manuela Langes: "Ich habe im Laufe der Jahre viele alte Gegenstände zusammengetragen. Die Leidenschaft Altes zu Sammeln macht viel Spaß und weckt Erinnerungen an die eigene Jugend", gesteht die Sammlerin. Bei weiterem Stöbern stößt der Interessierte auf ein altes Feuerwehrhorn aus den 30er Jahren. "Obwohl schon etwas verbeult, ist es noch funktionsfähig," erzählt die stolze Besitzerin Maria Pramma.

FamilienjuwelOft finden sich unter den Sammlerstücken auch über Generationen weitergegebene Raritäten. Auf eine davon sind Andreas Höllmüller und Tanja Hintner aus Mödling besonders stolz. "Wir haben ein Bügeleisen aus den 30er Jahren, mit dem hat Großmutter die Wäsche noch gebügelt. Damals musste man einen erhitzten Stein hinten in das Bügeleisen hineinschieben, um überhaupt damit arbeiten zu können," berichtet Höllmüller. Nach kurzem Bestaunen und wiegen des seltenen Stücks weiß Tanja Hintner: "Damit würde heute keiner mehr arbeiten wollen. Viel zu aufwändig und zu schwer." Wen wundert es bei rund 3 Kilo Eigengewicht? Also ein reines Liebhaber- bzw. Sammlerstück.Haben Sie auch einen Fundus an Raritäten? Dann nehmen Sie diese mit und kommen am 6. Mai zum großen Bezirksblätter-Schätztag im Dorotheum am St. Pöltener Rathausplatz.