Spielespaß für Groß und Klein

03.05.2018, 20:34 Uhr

Das neugegründete Unternehmen eloo veranstaltete am Sonntag, den 29. April ein großes Spielefest, am Gelände des Modulhauses, in Guntramsdorf.

Mit dem Verleih von Spielen im Großformat bietet Inhaber Ing. Morten Caterina Spiel und Spaß bei Kindergeburtstagen und Festen aller Art. Um sein Angebot vorzustellen, bot der Jungunternehmer mit dem Spielefest einen Nachmittag lang die Gelegenheit, die XXL Spiele auszuprobieren. Zahlreiche Besucher kamen bei herrlichem Wetter, um das große Spiele-Angebot zu testen. Dabei hatten nicht nur die kleinen, sondern auch die großen Gäste ihren Spaß! Neben Bürgermeister Robert Weber kamen einige Gemeinderäte mit ihren Kindern, die ihre Baukünste mit den XXL Bausteinen zeigten und sich am speziellen Kinder-Kickertisch ein Match lieferten.Nicht nur die vielen XXL Spiele konnten getestet werden, sondern es wurde auch über die durchdachten Transportmöglichkeiten der Spiele-Sets, von Taschen bis hin zum Anhänger, informiert. Alle Sets beinhalten eine altersgerechte und qualitativ hochwertige Zusammenstellung und sind sowohl mit als auch ohne Sitzgelegenheiten ausgestattet.Für die kleinen Besucher gab es dann für den Heimweg noch einen gratis Heliumballon und bei einem Gewinnspiel konnte man, sowohl im Vorfeld über Facebook als auch am Spieletag selbst, Schätzungen abgeben, wie viele der XXL Bausteine in ein Smart-Cabrio passen. Als Preis wurden drei Gutscheine im Wert von je EUR 149,- verlost. Die glücklichen GewinnerInnen, die mit ihrer Schätzung am nächsten lagen, erhalten in Kürze ihre Gutscheine persönlich von Ing. Caterina.Dieser bedankte sich auch noch ganz herzlich beim neuen Eltern-Kind-Cafe von Kristina Davidek-Bouhani (Standort EKIZ Guntramsdorf), für das leibliche Wohl am Platz.