Sprachdiplome für jugendliche Flüchtlinge

12.05.2017, 17:41 Uhr

Mödling : Schule für Wirtschaft und Technik |

An der Schule für Wirtschaft und Technik Mödling haben letzte Woche 25 Schülerinnen und Schüler ihre Sprachdiplome für Deutsch verliehen bekommen.

Zu den umfangreichen und umfassenden Sprachtests waren Anfang Mai 31 KandidatInnen an der HTL Mödling angetreten. Überprüft wurden die Deutschkenntnisse unter anderem hinsichtlich Textverständnis, Hörverständnis, Textproduktion und sprachliches Handeln in Alltagssituationen.

Neun SchülerInnen bewältigten dabei sogar das fortgeschrittene Niveau B1, obwohl sie erst ein bis zwei Jahre in Österreich sind.Die Prüfungen wurden von Österreichischen Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) organisiert, einem staatlich anerkannten Prüfungssystem für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Niederösterreich ist das einzige Bundesland, das in Zusammenarbeit mit dem ÖSD die Sprachprüfungen finanziert.Murtaza, 16, aus Afghanistan zeigte stolz auf sein Zertifikat: „Ich hätte nie gedacht, dass ich das Niveau B1 so gut bestehe!“