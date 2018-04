Vernissage "Vertraute Fremde"

22.04.2018, 14:53 Uhr

GUMPOLDSKIRCHEN | Zur Eröffnung der Ausstellung„VERTRAUTE FREMDE“Österreichisches aus sechs LändernAlexander Sixtus von Redenim Bergerhaus, Schrannenplatz 5, 2352 Gumpoldskirchenam Freitag, 4. Mai 2018 um 19:00 Uhrlädt die Marktgemeinde Gumpoldskirchen alle Interessierten ein.Auf einer Nostalgiereise in die Erbländer der Donaumonarchie werden auf den Spuren des Doppeladlers Siebdrucke aus dem Jahre 1976 von Alexander Sixtus von Reden (1952 – 2004) gezeigt. Diese wurden 1978 in dem Buch „Vertraute Fremde“ auch publiziert.

Einführung und Präsentation: Dr. Josef Schweikhardt und Dkfm. Willi Schlager.Die Eröffnung wird Kulturreferent GGR Christian Kamper vornehmen.Ausstellungsdauer: Samstag, 5. bis Sonntag, 13. Mai 2018Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag von 16 bis 19 Uhr.Im Rahmen der Vernissage wird eine Grafik des Künstlers verlost!Eintritt frei!Alexander Sixtus von Reden 1952-2004Der bekannte Autor, Grafiker und Mitteleuropa-Experte studierte Graphische Gestaltung an der Akademie für Angewandte Kunst in Wien.Bekannt wurde er durch sein Buch "Vertraute Fremde. Österreichisches aus sechs Ländern" (1978) über die ehemaligen Kronländer. Mit "Österreich-Ungarn, Die Donaumonarchie in historischen Dokumenten" (1985) setzte von Reden einen bibliophilen Markstein. Die Standardwerke zur altösterreichischen Sittengeschichte, "Eros unterm Doppeladler" (1993) und "Lust und Leidenschaft um 1900" (2000) verfasste er gemeinsam mit dem Schriftsteller Josef Schweikhardt. 1980 hatten sie bereits gemeinsam die "Furlanische Reise" veröffentlicht, eine poetische Hommage aufs Friaul. Zum Thema "Mitteleuropa" publizierte von Reden seit Ende der Siebziger Jahre in mehreren Printmedien u.a. in FURCHE, MORGEN, WOCHENPRESSE; DIE PRESSE, WIENER JOURNAL und arbeitete für den ORF.Im Anschluss an seine langjährige Tätigkeit als Chefredakteur für "Papier aus Österreich" dem Periodikum der heimischen Papierindustrie veröffentlichte von Reden gemeinsam mit seinem Freund und Kollegen Andreas Dahm (+2002) für das Papiermachermuseum Steyrermühl Arbeiten über den letzten Otto Wagner - Schüler Rudolf Weiss und eine Studie zu Jugendstil-Exlibris.Alexander von Reden, der sich der spannenden Jahrhundertwende von 1900 stets verbunden fühlte, war aktiv für mehrere Traditionsregimenter und lieferte trotz schwerer Krankheit 2004 seinen graphischen und schriftstellerischen Beitrag zur Geschichte der K.u.K. technischen Militärakademie, heute HTL Mödling.Sein emphatischer Blick für das "größere Österreich" und sein vorausblickendes Engagement für ein neues Mitteleuropa sicherten ihm in den unterschiedlichen politischen Lagern einen festen Platz.Als bildender Künstler widmete sich von Reden den verschiedenen Möglichkeiten von Fotolithografien, Linolschnitten, Siebdrucken und Kreidetechniken. Sie bezogen häufig ihre Themen aus seiner zweiten Heimat, der Gegend rund um den von ihm so geliebten Attersee.Josef Schweikhardt