Vespa- und Rollerfahrer mit Herz gesucht!

02.05.2018, 18:01 Uhr

Zum bereits 5. Mal treffen sich am 16. Juni 2018 um 9 Uhr in Perchtoldsdorf hunderte Vespa- und Rollerfahrer zur gemeinsamen Fahrt durch den Wienerwald für einen guten Zweck. Dieses Jahr sammeln die Veranstalter für die Kinder der Wohngemeinschaft Kinderlachen. Dort wohnen in einem liebevollen Umfeld derzeit 15 Kinder und Jugendliche, die in ihrem Leben traumatische Erfahrungen machen mussten.

Von jeder verkauften Startnummer (Verkaufspreis EUR 29,-) gehen 10 Euro als für Spassaktivitäten der Kinder zweckgewidmete Spende an die Wohngemeinschaft. Zusätzlich dazu kommen weitere Spenden durch die Versteigerung der Startnummer 1 sowie weitere Zuwendungen großzügiger Spender und den Losverkauf der Tombola herein.Jeder Teilnehmer erhält zusätzlich ein warmes Mittagessen mit Getränk, ein Willkommensgeschenk und ein Los für die Tombola, wo als Hauptpreis ein Urlaub mit einem Mercedes von Pappas Wr. Neudorf winkt.Den Abschluss machen dieses Jahr die Kultband "Wiener Wahnsinn", die zum Abschluss ein Konzert auf der OpenAir-Bühne am Marktplatz geben werden.

Wer mitfahren möchte, sollte sich beeilen, bereits mehr als die Hälfte aller verfügbaren Startnummern sind mittlerweile vergeben.Online-Shop und eine Übersicht der Verkaufsstellen auf www.perchtoldsdorfer-vespatreffen.at