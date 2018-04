Vortrag von Erziehungsprofi Martina Leibovici-Mühlberger

22.04.2018, 08:21 Uhr

Ebenfalls thematisierte Leibovici in ihrem Vortrag humoristisch den "Talentefahndungswahn". Englisch, am besten noch im Mutterleib, Babyschwimmen oder ein ausgefallener Name setzen Eltern unter Druck und soll den Kindern stets vermitteln besonders zu sein. Leibovici: "Man versucht sehen zu können, was das Kind können könnte." Das Ergebnis: Selbstfixierung, mangelhaft soziale Anpassung, geringe Kritikfähigkeit, Aufmerksamkeitsmangel."Den Kindern wird vermittelt sie dürfen reden, wann sie wollen, und machen, was sie wollen." Ein böses Erwachen tritt spätestens im Kindergarten auf.Eltern sollten Bereitschaft zur liebevollen Führungsverantwortung und zur Grenzsetzung übernehmen. Leibovici erkennt großes Potential: "Tyrannenkinder verfügen über enorme Sensibilität und Sensitivität. Sie haben ein hohes persönliches Gerechtigkeitsempfinden. Ihre richtige Erziehung setzt allerdings ein neues Menschenbild voraus.