Chronischer Schmerz & der Arzt findet nichts

Am 08. Mai 2017, 19 Uhr, findet erneut ein kostenfreier Vortrag zum Thema "Chronische Schmerzen & der Arzt findet nichts?" in der psychologischen & physiotherapeutischen Praxis in Mödling statt. Dauer des Vortrages: circa 1 Stunde, Beginn: 19 Uhr, KOSTENLOS, begrenzte Teilnehmeranzahl, Fragen & Anmeldung erbeten unter

+43 650 7000 774 oder kainzinger@zufrieden-sein.at