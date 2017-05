Flohmarkt des SOS-Kinderdorfes

AT

, Guntramsdorf AT

Kirchengasse , Guntramsdorf AT

Guntramsdorf: Kirchengasse |

Der Flohmarkt findet in der Kirchengasse 15 in Guntramsdorf zwischen 9 und 13 Uhr statt. Zu erwerben gibt es alles was gebraucht werden kann: Kleidung, Hausrat, Elektrogeräte, Möbeln, Bücher, Antiquitäten, Teppiche, Spielzeug, Schmuck ....