Frühjahrskonzert des Blasorchesters Guntramsdorf

Auszug aus dem Programm:

· Festliche Ouvertüre von D. Schostakowitsch

· Cascades - Konzert für Violine und Blasorchester von A. Wimmer

· „America“ und „Somewhere“ aus der West Side Story von L. Bernstein

· Walzer No. 2 von D. Schostakowitsch

· Ouvertüre zur Operette „Waldmeister“ von J. Strauss (Sohn)

· Auf einem persischen Markt - Intermezzo-Szene von A.W. Ketelbey

· At the Movies - dreisätzige Suite von J.P. Sousa

· Gruß aus Wien - Marsch von R. Stolz

· Polka aus der Ballettsuite No. 1 von D. Schostakowitsch