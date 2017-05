Im Pavillon - Ovid-Metamorphosen

AT

, Rohrg. 4 , 2353 Guntramsdorf AT

Barockpavillon , Rohrg. 4 , 2353 Guntramsdorf AT

Guntramsdorf: Barockpavillon |

Ein unterhaltsamer Streifzug durch die "Verwandlungen" des berühmten römischen Dichters Publius Ovidius Naso ruft uns die Schicksale von antiken Persönlichkeiten in Erinnerung, die in den Bannkreis römischer Göttinnen und Götter gerieten. Der römisch-kaiserzeitliche Klassiker hat in zweitausend Jahren nichts von seiner Attraktivität verloren! Gelesen, nacherzählt und musikalisch begleitet (Werke von Dario Castello, William Corbett, Marco Uccellini und anderen).