Mutter- und Vatertagsfeier für unsere Senioren 2017

Wiener Neudorf: Franz Fürst Freizeitzentrum |

Am Montag, den 8. Mai 2017 laden wir wieder alle pensionierten Mütter und Väter zur gemeinsamen Mutter- und Vatertagsfeier in den Festsaal des Freizeitzentrums ein. Beginn der Veranstaltung ist um 15:00 Uhr. Persönliche Einladungen dazu werden wieder an alle PensionistInnen mit dem Hauptwohnsitz in Wiener Neudorf im April ausgeschickt. Gehbehinderte Personen können wieder das Transportservice durch das Rote Kreuz in Anspruch nehmen.