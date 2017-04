Pflanzenverteilaktion im Museumspark

AT

„So schmeckt Niederösterreich“ verteilt von 10 bis 16 Uhr Bio-Gemüsepflänzchen kostenlos auf ausgewählten Märkten in Niederösterreich. Holen Sie sich Ihr Start-Pflänzchen für den eigenen Gemüsegarten ab. Einfach vorbeikommen, Paprika-, Paradeiser- oder Chilijungpflanze – Bio-Sortenraritäten von Arche Noah – abholen und im Sommer direkt vom Fensterbrett, Balkon oder Gemüsebeet frisches Gemüse naschen. Am Infostand von „So schmeckt Niederösterreich“ erhalten Sie außerdem praktische Tipps zu Anbau und Ernte sowie Informationen über regionale und saisonale Lebensmitteln vor Ort. Bio-Pflanzen kostenlos abholen - Aktion gültig so lange der Vorrat reicht.