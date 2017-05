Regionalmeisterschaft Cheerleading

Perchtoldsdorf: Siegfried Ludwig Halle |

In Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Cheerleading und Cheerdance Verband - ÖCCV veranstaltet der Turnverein Perchtoldsdorf - TVP und das TVP Cheer Team am Sonntag, 21.Mai 2017 die Regionalmeisterschaft in Perchtoldsdorf (Siegfried-Ludwig-Halle). Diese dient zur Qualifikation für die österreichische Cheerleader Meisterschaft 2017 – ÖCM in Schwechat. Cheerleading ist eine noch immer unterschätzte Sportart, denn sie bietet so viel mehr als nur „mit Wuscheln tanzen“. Diese Botschaft ist in Perchtoldsdorf bereits angekommen, so verzeichnet der TVP momentan mehr als 150 aktive Athletinnen, im Alter von 4 – 25 Jahren. Bei den zweimal jährlichen „Tryouts“ ist der Andrang sehr groß, um in eines der 6 Teams zu kommen. Sportlichkeit und Talent sind dafür Voraussetzung. Bei der heurigen Regionalmeisterschaft werden die Perchtoldsdorferinnen wieder zeigen was in ihnen steckt und das Publikum mit ihrer Performance mitreißen. Alle Infos zu diesem Event unter: www.turnverein-perchtoldsdorf.at