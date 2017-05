Schönberg-Haus in Mödling - Dauerausstellung

Schönberg-Haus , Bernhardg. 6 , 2340 Mödling AT

Im Schönberg-Gedenkstock. In den Wohnräumen Arnold Schönbergs bietet eine Dauerausstellung Einblick über das Leben und Werk des Meisters in seiner Mödlinger Zeit von 1918 bis 1925 sowie über die Geschichte des Schönberg-Hauses. Das Mödlinger Schönberg-Haus wird oftmals als Geburtsstätte der 12-Ton-Musik bezeichnet. Öffnungszeiten: Jeden Donnerstag von 10.00 bis 15.00 Uhr. Führungstermine für Gruppen und weitere Öffnungszeiten nach telefonischer Vereinbarung (01/7121888/DW 31). Achtung: An Feiertagen geschlossen.