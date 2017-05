Unser Mikrobiom – Dreh- und Angelpunkt der Gesundheit

AT

, Wr. G. 9 , 2380 Perchtoldsdorf AT

Raiffeisensaal , Wr. G. 9 , 2380 Perchtoldsdorf AT

Perchtoldsdorf: Raiffeisensaal |

Die Billionen von Mikroorganismen, die in unserm Darm leben, nennt man in Ihrer Gesamtheit auch das menschliche Mikrobiom. Es spielt eine große Rolle für unsere Gesundheit und für viele Körperfunktionen. So beeinflussen unsere Darmbewohner z.B. unser Immunsystem oder unseren Hormonhaushalt. Ist die Zusammensetzung der Darmflora etwa auch die Ursache von Fettleibigkeit und Zuckerkrankheit?