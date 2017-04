Wohlbefinden trotz Belastung

AT

, Hauptstraße 128 , 2384 Breitenfurt bei Wien AT

Haus Bernadette , Hauptstraße 128 , 2384 Breitenfurt bei Wien AT

Breitenfurt bei Wien: Haus Bernadette |

Einfache Übungen für Ihr Wohlbefinden: Um sich in belastenden Zeiten nicht selbst zu vernachlässigen, habe ich Übungen gesammelt, die Achtsamkeit, Entspannung, Imaginationen, Phantasiereisen, Körperübungen, usw. leicht in den Alltag integrieren.

In offenen Abenden (Sie müssen nicht regelmäßig teilnehmen) biete ich einen Raum, diese, auch ohne Vorkenntnisse, zu üben. Anmeldung erforderlich: 0664/2051184