Stajerska – die slowenische Steiermark (Kulturfahrt)

Fürsten, Mönchen und einem Liederkomponisten auf der SpurJener historische Teil des ehemaligen Herzogtums Steiermark, der zwischen der unteren Mur und der oberen Save liegt – Stajerska, Untersteiermark oder auch slowenische Steiermark genannt – steht für fröhliche Menschen, Kirchen, Klöster, Burgen, Schlösser und köstlichen Wein. Eher still und bescheiden und nicht absolut spektakulär auf den ersten Blick wirkend, hat der geschichtsträchtige Boden mit seinen stummen Zeugen und Kulturdenkmälern der Vergangenheit sehr viel zu erzählen. Er brachte unter anderem eine große Persönlichkeit hervor, die Musikgeschichte schrieb – den bedeutenden Liederkomponisten Hugo Wolf. Sein Geburtshaus ist in Slovenj Gradec zu finden. Um die mittelalterliche Fürstenstadt Celje ranken sich viele Geschichten, Mythen und Legenden, die meisten um ihre mächtige Burg der Fürsten von Cilli. Und die Reise führt letztendlich in die Zeit vor über 850 Jahren, als die Mönche des Ordens der Kartäuser hier die Kartause Žiče/Seiz gründeten. Inmitten deren zum Teil ruinenhaften, mystischen Mauern, die Stille, Geheimnisvolles und fast magische Energie ausstrahlen, findet der Tag im wenig bekannten Teil der Stajerska sein besinnliches Ende. Nicht ganz: Zum Abschluss wird noch etwas heimischer Wein im ältesten Gasthaus des Landes verkostet. Denn dafür steht die Region ja auch!

