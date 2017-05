Brüder Ribarich starten erfolgreich in die neue Saison

05.05.2017, 16:27 Uhr

Moritz Ribarich beim Mountanibike World Cup Downhill in Lourdes

Nachdem schmerzhaften Ende der letzten Saison dank des „Abfluges“ in Andorra begann Moritz Ribarich im Jänner wieder mit den Vorbereitungen für die heurige Weltcupsaison. Behutsam wurde er vom Trainerteam der Liese Prokop Schule für Spitzensport wieder aufgebaut und er konnte dank gezieltem Krafttraining noch einiges an Muskelmasse aufbauen. – und gut war´s! „Mit neuem Team NS Factory Bike Racing Team merkte ich schon bei den Trainingscamps dass ich mit den „großen“ Teamkollegen mithalten kann, und die stärkere Oberkörper Muskulatur hilft mir vor allem bei unruhigen Strecken enorm!“ so Moritz knapp vor seinem Antreten in Lourdes zum Bezirksblatt Mödling. Die Qualifikation bei den Junioren belegte Moritz am 6. Platz – vielversprechend für´s Come Back am Sonntag. Top Bedingungen bei den Junioren und ein fast perfekter Lauf – und dann diese verflixten 2 tausendstel Sekunden. Moritz verfehlte sein erstes Weltcup Podium um genau diese. 4. Rang und lächerliche 2 tausendstel Sekunden hinter dem 3. COUGOUREUX Sylvain aus Frankreich.„Nach der Verletzung gleich wieder voll im Geschen, das hätte ich nicht erwartet” freut sich ein glücklicher Moritz Ribarich.