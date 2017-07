Österr. Meisterschaften der Nachwuchsklassen im Schwimmen 2017

23.07.2017, 22:39 Uhr

Die 8 Mädchen (Jahrgänge 2002-2006) und 6 Burschen (Jahrgänge 2001-2006) der Schwimmunion Mödling gingen nicht nur sehr motiviert sondern auch äußerst erfolgreich an den Start und so gab es nicht nur etliche Qualifikationen für die A-Finali sondern auch sage und schreibe 18 Medaillen (davon 12xGold, 3xSilber und 3xBronze). Damit belegte die SU Mödling hinter dem SV-Simmering und der SU Generali Salzburg Platz 3 in der Medaillenwertung und war somit der erfolgreichste Vertreter aus Niederösterreich.

An diesem Wochenende fielen auch etliche österreichische Rekorde und folgende Schwimmer der SUM sind neue Rekordhalter:• Alberta GABA (Jugendklasse 1) über 100m Brust (1:14,43)• Sebastian GIEFING (Jugendklasse 1) über 200m Lagen (2:23,17)Die Einzelmedaillengewinner für die SU Mödling:-) Alberta Gaba 4xGold, 1x Silber-) Sebastian Giefing 6xGold-) Florian Stefanik 2xGold, 1x Bronze-) Franz Scheibenbauer 1xBronzeDazu kommen noch je 1xSilber für die Kraulstaffel der Mädchen (mit AlbertaGaba, Hanna Vogel, Sarah Weiss, und Adriana Cymbalko), bzw. für die Mixed Lagenstaffel (mit Daniel Binder, Alberta Gaba, Franz Scheibenbauer und Adriana Cymbalko) und 1x Bronze für die Lagenstaffel der Herren (mit Daniel Binder, Florian Stefanik, Sebastian Giefing und Franz Scheibenbauer).Herzliche Gratulation an alle Aktiven und ein Dankeschön an die Trainer Paul Nelsen und Gusztav Kovacs für die hervorragende Arbeit und Betreuung!