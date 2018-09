Perchtoldsdorfer Open-Air Sportevent 2018

12.09.2018, 13:36 Uhr

Am Sonntag, 23. September 2018, in der Zeit von 11:00 bis 17:00 Uhr, finden der "Tag des Sports", der "Zentrumslauf" und das "Turmbierfest" rund um den Perchtoldsdorfer Marktplatz – statt.

Präsentation der Sportvereine

Die wichtigsten Programmpunkte

Turmbierfest

10 Jahre Zentrumslauf

Verkehrsregelungen

Das, die letzten beiden Jahre sehr erfolgreiche Tag-des-Sports-Format für Jung und Alt bleibt unverändert: Perchtoldsdorfer Sportvereine, aber auch Anbieter aus den Bereichen Fun-Sport, Fitness, Medizin und Physiotherapie werden über praktische Übungen und Fertigkeiten aus den jeweiligen Sportprogrammen ebenso informieren wie über Ort,Zeit, Übungsleiter und Kosten dieser Übungsangebote bzw. Dienstleistungen.Viele Sportvereine werden Mitmachstationen anbieten, die die Veranstaltungsbesucher in ihrer Straßenkleidung auch gleich ausprobieren können. Jede/r kann an einer Statione-Ralley teilnehmen. Es winken tolle Preise!ab 11:00 Eröffnung des Perchtoldsdorfer Tag des Sportsdurchund„Turmbierfest“ des Restaurants Alexander mit Bieranstich undder Blasmusikkapelle PerchtoldsdorfPräsentation der Vereine und Sportanbieter mit Mitmachstationen entlang des Marktplatzesab der Wienergasse bis zur Pestsäule und zum Paul-Katzberger-Platz14:00mit anschließenden Siegerehrungen16:1517:00beim Turmbierfest20:00 Ende der VeranstaltungUm die Hungrigen und Durstigen kümmert sich das Restaurant Alexander. Bereits um 11:00 Uhr findet der Bieranstich statt, anschließend spielt die Blasmusikkapelle Perchtoldsdorf zum Frühschoppen auf.Abden Perchtoldsdorfer Marktplatz.Der Perchtoldsdorfer Zentrumslauf wird vomdurchgeführt und findet bereits zum zehnten Mal statt - heuer erstmals gemeinsam mit dem Tag des Sports.Vom Marktplatz ausgehend bestreiten die Läuferinnen und Läufer einen Rundkurs durch das Zentrum, die Kinderzwei kleine Runden im Ausmaß von 1 km, die Teilnehmer des Schülerlaufs eine Strecke von 3,1 km und die Teilnehmerdes Hauptlaufes eine Strecke von 6,2 km.Start ist um 14.00 Uhr.Kinder und Jugendliche bezahlen KEIN NENNGELD!Die Laufstrecke bleibt so wie in den vergangenen Jahren: Start und Ziel vor der Post am Marktplatz – Fuggergassl – Neustiftgasse – Marktplatz – Kirchenbergl (rund um die Pfarrkirche) – und wieder zu Start und Ziel.Derist am 23.9.2018 von 06:00 - 20:00 für den VerkehrZu den Parkplätze vor derkann manzu- und abfahren.Die Anrainer der Neustiftgasse können von 06:00-13:30 und von 16:30-20:00 über die Chr.-Gluck-Gasse zu- und abfahren. Die Einbahnführung ist an diesem Tag aufgehoben.Nur während des Zentrumslaufs vonfür den gesamten Verkehr

sind der Bus 256 (Giesshübl - Liesing) und der Bus 259 (Mödling - Liesing) beide Haltestelle. für Besucher gibt es hinter der Burg, beim Freizeitzentrum auf der Donauwörtherstraße und Krautgasse/Hochstrasse.