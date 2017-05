Perchtoldsdorfer U10 Nachwuchsfaustballer feiern Doppelführung

07.05.2017, 21:51 Uhr

P’dorf 1 ungeschlagen – aber auch P’dorf 2 und P’dorf 3 beeindruckten mit guten Leistungen

Am 29. April 2017 fand der Beginn der Retourrund der NÖ Feldmeisterschaft der U10 statt. Die Perchtoldsdorfer Nachwuchsfaustballer wollten dabei die hervorragenden Leistungen aus der Hallensaison bestätigen und die im Herbst erreichte Tabellenführung ausbauen. Als Quereinsteiger in die Meisterschaft ist zusätzlich zu P’dorf 1 und 2 im Frühjahr auch P’dorf 3 dabei.

Die Auslosung brachte gleich in Runde eins ein Aufeinandertreffen der Top 3 nach dem Herbstdurchgang: P’dorf 1, P’dorf 2 und Kottingbrunn.Gleich im ersten Spiel des Tages traf P’dorf 1 auf Kottingbrunn, dem härtesten Konkurrenten um den Titel. Trotz anfänglicher Einstellungsprobleme auf den weichen Rasen kam P’dorf 1 immer besser ins Spiel und feierte einen verdienten 2:0 Erfolg. Nach einem 2:0 für P’dorf 1 gegen P’dorf 2 im internen Duell konnte P’dorf 2 einen sensationellen 2:1 Sieg gegen Kottingbrunn feiern.Gegen Nachzügler Wolkersdorf 2 hätte sich P’dorf 1 fast einen Ausrutscher geleistet – konnte aber eine knappes 2:0 holen und die letztlich gute Tagesleistung mit einem klaren 2:0 gegen Drösing bestätigen.Auch P’dorf 2 konnte sich noch 2 Siege holen – eine sehr knappes 2:0 im internen Duell gegen P’dorf 3, sowie ein klarer 2:0 Erfolg gegen Böheimkirchen.Äußerst erfreulich waren die Ergebnisse von P’dorf 3, wo überwiegend noch sehr junge Spieler(innen) zum Einsatz kommen. Hatte man in der Halle noch knappe Niederlagen hinnehmen müssen, konnten heute nach guter Leistung gegen Wolkersdorf 2 mit 2:0 und gegen Wolkersdorf 1 mit 2:1 gewonnen werden. Nach der knappen Niederlage gegen P’dorf 2 wäre gegen Böheimkirchen fast noch ein Sieg dazugekommen – das Spiel wurde knapp mit 1:2 verloren.Mit diesen guten Leistungen konnte eine Doppelführung in der Tabelle erreicht werden – P’dorf 1 liegt ungeschlagen voran – P’dorf 2 konnte sich an Kottingbrunn vorbeischieben und wahrte selbst noch die Titelchancen. P’dorf 3 wiederum konnte mit nur 4 Spielen bereits 2 Teams überholen und liegt am 8. Tabellenrang.