Rangers U13 gelingt Revanche gegen Giants

16.10.2017, 22:21 Uhr

Nach dem sich die Mödlinger U13 im ersten Overtime-Krimi mit 0:3 geschlagen geben musste, konnte sie sich die jüngste Unit der Rangers im Rückspiel mit einem 8:14 Sieg an den Grazern revanchieren. Weniger Glück hatte die U15 der Mödling Rangers diese musste sich nur Sekunden vor Ende des Spieles doch noch mit 20:18 geschlagen geben.



Die U15 der Giants kann bereits kurz nach Anpfiff des Spieles in Führung gehen, doch kann sich die Rangers Offense durch einen tiefen Pass aufund einem Lauf durchin die Red Zone der Giants kämpfen. Mit einem tollen Pass aufgelingt den Mödlingern der Ausgleich zum 6:6. Zum Ende des zweiten Viertels kanneinen tiefen Pass von seinem Quarterback fangen und die Rangers Offense nur Sekunden vor der Halbzeit pause wieder kurz vor die steirische Endzone bringen undverwandelt diese Chance umgehend zum Pausenstand von 6:12.

Nachdem sich die Giants mit einem Touchdown und einer erfolgreichen Two-Point-Conversion die Führung zurückholen konnten, marschiert die Mödlinger Offense mit gleich zwei tollen Läufen vonüber das Feld und ein weiterer toller Pass auflässt die Führung erneut an die Rangers gehen. Nur 17 Sekunden vor Ende des Spieles gelingt es den Gastgebern den Ball nochmals in die Endzone zu tragen und den bitteren Endstand von 20:18 an die Anzeigentafel schreiben.Die U13 der Mödling Rangers brannte nach der bitteren und mehr als knappen Niederlage die sie zuletzt gegen die Altersgenossen der Grazer einstecken musste auf die Revanche und so konnten die Mödlinger schon rasch nach Spielbeginn, nach einer Interception durch, den Giants das Ballrecht abnehmen.geht gleich selbst durch die Mitte und schreibt die ersten Punkte für die Rangers auf das Eggenberger Scoreboard. Zwar gelingt es einmaleinen Fumble der Grazer aufzunehmen,undsichern jeweils einmal einen freien Ball der Grazer, jedoch werden diese Chancen durch die Giants Defense vereitelt und die erste Spielhälfte endet mit einem Stand von 0:6.Im dritten Viertel gelingt es der Giants Defense einen Pass der Offense abzufangen und damit die Führung zu übernehmen. Zum Ende dieses Viertels kannmit einem tollen Lauf die Führung wieder in die Hand der Rangers bringen und nach einem Punktelosen letzten Viertel kann die Rangers U13 ihre geglückte Revanche mit einem Score von 8:14 bejubeln. Mit diesem Sieg schiebt sich die Mödlinger U13 auf den dritten Tabellen Platz nach vorne.Am Samstag den 21.10 empfängt die Rangers U13 die Swarco Raiders im Mödlinger Heimstadion.