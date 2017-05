Rekordlauf für einen guten Zweck

12.05.2017, 12:45 Uhr

4000 Euro gesammeltDer gebürtige Guntramsdorfer Thomas Wacha hat einen, vor allem emotionalen, Rekord aufgestellt, der sich sehen lassen kann. Diesen widmet er Chiara, einem krebserkranktem Mädchen aus seinem Freundeskreis. Am Ende sind 4000 Euro zusammen gekommen, die der St. Anna Kinderkrebshilfe-Elterninitiative übergeben wurden.„Neben der sportlichen Herausforderung, war diese Aktion vor allem von Emotionen gekennzeichnet. Bei der Spendenübergabe im Kinderspital wird einem klar, wie gut es uns allen geht, die gesund sind, und wie sehr die Kinder eben auch auf Spenden angewiesen sind. Mit den 4000 Euro kann eine Familie ein ganzes Jahr unterstützt werden. Ich freue mich wenn ich damit einen kleinen Beitrag leisten kann und Kinder wie Chiara helfen kann!“, so Thomas Wacha.Für einen gebührenden Zieleinlauf war ebenfalls gesorgt. Beim MYFEST der SPÖ-Guntramsdorf am Rathausplatz, erwarteten den Rekordläufer über 600 BesucherInnen mit Standing-Ovations. Bürgermeister Robert Weber: “Wie schon im Jahr 2012, war es für mich selbstverständlich Thomas erneut bei seinem Rekordlauf zu unterstützen! Eine Aktion, die natürlich auch eine tolle Vorbildwirkung hat. Der Zieleinlauf beim „MYFEST“ am Rathausplatz war der emotionale Höhepunkt an diesem Feiertag!“