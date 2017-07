Arbeiterkammer informierte bei Betriebsbesuch

17.07.2017, 09:30 Uhr

So wie in Wiener Neudorf sind bis November MitarbeiterInnen der Arbeiterkammer in den niederösterreichischen Betrieben unterwegs, um über die AK-Leistungen zu informieren. „Wir sind der starke Partner an der Seite der ArbeitnehmerInnen. Durch die persönlichen Kontakte in den Betrieben können wir unsere Service- und Beratungsangebote punktgenau darauf abstimmen, was die Beschäftigten bewegt“, so AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.Die LKW Walter-MitarbeiterInnen erhielten von AK-Bezirksstellenleiterin Susanna Stangl im Rahmen des Betriebsbesuches ein „Vorteilsheft“, welches die vielfältigen Service-Leistungen der AK vorstellt und mit „Gutscheinen“ externer Kooperationspartner zusätzliche Vorteile bietet. „Wir konnten viele interessante Gespräche führen“, freut sich Susanna Stangl über die positiven Rückmeldungen der Kolleginnen und Kollegen.