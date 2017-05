Die Kunden als Fans

03.05.2017, 19:07 Uhr

Zahlreiche Gäste lauschten in Wiener Neudorf den vier Experten aus der Wirtschaft.

WIENER NEUDORF. Unter dem Motto 'Meine Kunden, meine Fans!' lud das RIZ, Niederösterreichs Gründeragentur, ins Ecoforum Wiener Neudorf. Ziel des Gründerabends war es einen Einblick in strategisches Empfehlungsmarketing, als auch viele Möglichkeiten zum Netzwerken und Aufbau des eigenen Kundenstocks zu bieten. Dabei bat RIZ Unternehmensberater Joachim Zierhofer Stephan Poschik, Experte im Bereich Firmengesundheit von 'Feel the Energy', den Designunternehmer Markus Tanzer-Kargl (Squaring e.U.) und Unternehmer Christian Ess zum Interview.

Firmen & Arbeitsplätze

Wichtig: Kontakte

„Neue Unternehmen schaffen neue Perspektiven und neue Arbeitsplätze. Dieses Engagement und diesen Mut begleiten wir vom Land Niederösterreich durch vielfältige Maßnahmen", so Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav und betont: "Zögern Sie auch weiterhin nicht, diese Unterstützungsangebote in Anspruch zu nehmen.“Außerdem referierte Experte Michael Knorr über Empfehlungsmarketing und Verkaufscoaching. Seine Botschaft: „Durch gezieltes Empfehlungsmarketing schaffen Sie gewinnbringende Kontakte, profitablere Kunden und verbringen weniger Zeit mit Kaltakquise. Aktivieren Sie Ihr bestehendes Netzwerk und optimieren Sie Ihre Kundenakquise!“. Im Anschluss widmetet man sich dann auch gleich am Buffet von 'Legumium' und dem 'Restaurant Holzinger' neuen Kontakten und Netzwerken.