SmartHome. Intelligentes Wohnen.

11.05.2017, 15:51 Uhr

Die mobile Heizungs- und Stromsteuerung EVN SmartHome ist Ihr erster Schritt in die Welt des intelligenten Wohnens. Mit EVN SmartHome steuern Sie die Temperatur in Ihren Räumen über Ihr Smartphone – komfortabel per Fingerdruck und völlig ortsunabhängig. EVN SmartHome ist modular aufgebaut und lässt sich flexibel erweitern und an Ihre Bedürfnisse anpassen.EVN SmartHome ist ideal für alle, die zeitlich und örtlich unabhängig Heizung und elektrische Geräte in ihrem Haushalt steuern wollen. So können Sie beispielsweise auch in Abwesenheit die Temperatur in Ihrem Zuhause regulieren.Verglichen mit herkömmlichen Heizungsregelungen können Sie mit EVN SmartHome bis zu 20 % Heizkosten sparen.Aufgrund der Fernsteuerbarkeit der Heizung ist EVN SmartHome auch für selten bewohnte Wohnungen (z.B. Zweitwohnsitze) interessant. Das Verständigen von Nachbarn zum Vorheizen können Sie sich ab sofort durch den Einsatz von EVN SmartHome sparen.

Rund 70 % der beim Wohnen verbrauchten Energie fallen durch Raumwärme an. Umso größer ist das Einsparungspotenzial, wenn Sie die Raumtemperatur in den Räumen absenken, in denen Sie sich nicht aufhalten. Durch raumindividuelle Heizungssteuerung hilft EVN SmartHome beim Energiesparen.Mit smarten Fensterkontakten sparen Sie bei jedem Lüften, weil diese den Wärmezufluss an den smarten Heizkörperthermostaten für die Dauer des Lüftens stoppen. Fenster schließen vergessen? Die smarten Fensterkontakte melden die Fensterstellung an Ihr Smartphone. Dadurch können Sie jederzeit von überall überprüfen, ob Ihre Fenster zuhause offen oder geschlossen sind.Über einen smarten Zwischenstecker können Sie z.B. Stand-by-Verbraucher wegschalten oder per Smartphone das Licht von unterwegs einschalten und so Ihre Anwesenheit simulieren - eine wirksame Einbruchsprävention, wenn Sie nicht zuhause sind.Die EVN SmartHome Experten sind gerne für Sie da.T 0800 800 777