Eines der wenigen Festivals, das 2020 tatsächlich stattfindet, öffnet am Samstag in Kindberg seine Pforten. Das Gelände des Freibads wurde zur Festivalstätte umfunktioniert – und das heuer bereits zum dritten Mal.

Die Gemeinde – allen voran Bürgermeister Christian Sander, der die Endverantwortung trägt, zitterte. „Wir waren extrem unsicher, ob wir dieses Wagnis eingehen sollen“, begann die Begrüßungsrede Sanders am Freitag. „Mit Erwin Hofer als Veranstalter, der uns versicherte, dass wir alle Vorschriften einhalten können, wenn wir das Kartenkontingent auf 200 reduzieren, der stets alles im Auge behielt und vor allem die ganze Zeit einen ruhigen Kopf bewahrte, war das schier unmögliche doch möglich“, lässt Sander eine Laudatio auf den Organisator los.

Freitag hatte das Gelände open doors. Camper konnten in Ruhe ihr Lager errichten, das Gelände war bereit, erkundet zu werden.

Mit „Love Machine“, von und mit Thomas Stipsits lockte das Sommerkino auf der Timetable. Doch die Überraschung des Abends war eine völlig andere.

Filmpremiere als Highlight

„Ein Augenblick“ heißt der Kurzfilm von Dennis Zinner und Christian Bolocan, der die Leinwand am Acoustic CAmpfire als Premierenlocation nutze. Die Besucher waren interessiert was da wohl zu erwarten wäre. Zinner, ein Kindberger, der sich in der Wrestling-Szene bereits einen Namen gemacht hat, hatte in der Quarantänezeit gemeinsam mit Bolocan bei ausgedehnten Spaziergängen viel Zeit nachzudenken. „Mir fielen 15 Shows aus, Christian hatte als Filmemacher auch kaum Aufträge. Dennoch waren positive Gedanken stärker. Somit überlegten wir, wie wir dieses Gedankengut filmisch umsetzen können“, sprudelt der motivierte Wrastler über die Geburt der Idee. Mit BCD Image Colorgrading, die sich um die Produktion und den Schnitt kümmerten, war ein idealer Partner gefunden. Zinner selbst übernahm die Rolle des nach einem Unfall gelähmten Wrastlers, an seiner Seite spielt Olivia Melissa Onode die weibliche Hauptrolle und Vanessa Zinner singt den Titelsong.

Kindberg war der Auftakt, am Mittwoch (2. September) folgt eine Aufführung im Dieselkino Kapfenberg. „Ich will, ich kann, ich werde siegen!“, sind die Schlussworte am Ende des sehenswerten Kurzfilms, eine Million Klicks auf youtube das erklärte Ziel der motivierten Mannschaft, welches es zu unterstützen gilt.