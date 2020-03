Am Samstag, den 14. März, um 22 Uhr, wird die "St. Paddys Party" im Club Cueva in Langenwang zelebriert. Neben grünen Drinks wird es bei dieser bereits zur Tradition gewordenen Party heuer um Mitternacht eine Live-Performance mit Pipes, Drums and Kilt geben. Für Freaks im Kilt Outfit gibt es freien Eintritt und einen Drink aus Irland.