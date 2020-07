Dieses Wochenende besteht am Areal des Schlosses Pichl in St. Barbara – Ortsteil Mitterdorf – wieder die Möglichkeit, sich verzaubern zu lassen. Berechtigt ist das Motto der Handwerks- und Gartenausstellung „Kunst und Gartenzauber“. Beinahe 40 Aussteller zeigen Pflanzenvielfalt, künstlerisches Handwerk und phantasievolle Deko für Haus und Garten.

Gerade heuer, wo viel mehr Zeit als sonst zu Hause verbracht wird, gilt die Devise „my home is my castle“ mehr denn je. Somit konnte auch das trübe, kühle und regnerische Wetter die Besucher nicht davon abhalten, die stets beliebte Ausstellung zu besuchen und das eine oder andere Dekoschmankerl zu erstehen. Wo vielleicht noch ein freies Fleckchen im Garten ist, kann mit einer Vielzahl an Ideen geholfen werden. Ob nun Blüten oder Accessoires aus Keramik, Metall oder Holz, die Ausstellung lässt keine Wünsche offen.

Für das leibliche Wohl sorgt das Team vom Schloss Pichl, Jugendliche und Kinder zahlen keinen Eintritt.

Die Ausstellung ist heute noch bis 19 Uhr, morgen Sonntag von 10 bis 18 Uhr zu besuchen.