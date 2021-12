Die Tänzerin, Sängerin, Theaterregisseurin, Produzentin und Pädagogin aus Mürzzuschlag hat schon so einiges erlebt.

Als die Mürzzuschlagerin Aline Kristin Mohl in Mexiko auf die Bühne ging, sangen auf einmal 500 Menschen ihre Texte mit. "Ich habe gedacht, ich spinne. Das war mit Abstand das größte Geschenk und das schönste Konzerterlebnis", erzählt Mohl, die mit ihren 36 Jahren schon auf eine beeindruckende Karriere in Musik und Tanz verweisen kann. Derzeit unterrichtet sie zeitgenössischen Tanz in St. Marein, Mariazell und Aflenz. Der Gesang findet bei ihren Theaterproduktionen statt.





Kindheitstraum wurde wahr

Ihre Liebe zum Tanz hat Aline Kristin Mohl schon im Kindesalter entdeckt. "Ich habe mit drei Jahren beschlossen, Sängerin und Tänzerin zu werden. Mich hat die Möglichkeit, mich im Tanz auszudrücken, schon immer fasziniert", erzählt Mohl, die nach ihrer Ausbildung aber auch schnell die harte Realität kennenlernte. Die Mürzerin hat am Konservatorium in Wien Tanz und an der Musikuni elementare Musikpädagogik studiert. "Da zeitgenössischer Bühnentanz in Österreich nur sehr wenig stattfindet, hat es mich nach der Uni schnell ins Ausland verschlagen", erzählt Mohl.

Harte Schule des Lebens als Tänzerin

In Belgien lebte sie von Stück zu Stück und musste sich pro Casting gegen 300 Bewerberinnen behaupten. Es folgten Engagements in Mexiko, Brasilien, Holland und London. "Es war ein echt hartes Brot, ich konnte da oft nicht mithalten", so Mohl. Dennoch hielt sie durch und wurde mitunter mit einem augenöffnenden Erlebnis belohnt. "Ich habe schließlich in Flandern ein so faszinierendes Kinder-Tanztheater gesehen, das mich staunend zurückgelassen und nachhaltig beeinflusst hat", erzählt Mohl. Mit ihrem musikalischen Partner gründete sie in Holland schließlich die Band "Beat of Wings", mit der es zu drei Alben und dem eingangs erwähnten Erlebnis in Mexiko kam.

Zeitgenössischer Tanz wird in Österreich stiefmütterlich behandelt.

Andere vom Tanz begeistern

Seit 2011 ist das Multitalent wieder in Österreich und konzentriert sich vorwiegend auf Stücke für Kinder. In den letzten Jahren hat sie nicht nur für die Jeunesse & das Konzerthaus Wien, sondern auch gemeinsam mit der Johannes-Brahms-Musikschule in Mürzzuschlag erfolgreiche interaktive Konzerte und Theateraufführungen für Kinder und Jugendliche auf die Bühne gestellt. "Ich liebe es, für Kinder zu arbeiten. Sie sind ein völlig unvoreingenommenes Publikum und schonungslos ehrlich. Wenn ich es schaffe, ihren ersten Konzert- oder Theaterbesuch zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen, hat das einen nachhaltigen Einfluss", erklärt Mohl ihren Anspruch.

Aline Kristine Mohl bracht mit ihrer ersten regionalen Produktion in Mürzzuchlag Kinderaugen zum Leuchten.

Genau aus diesem Grund unterrichtet sie auch zeitgenössischen Tanz in der Region. "In Belgien, Holland, England und Frankreich ist der Ausdruck mit dem tanzenden Körper tief in der Kultur verwurzelt. Bei uns leider nicht, daher freut es mich umso mehr, es den Leuten in den Musikschulen näherzubringen und ihnen zu zeigen, dass es mehr gibt als Ballett.

Alines große Stärke ist die Kombination aus Tanz, Gesang und ihrer Bühnenpräsenz. In ihrem aktuellen Stück "Belflamma und der Mond" vereint sie diese Stärken. Leider konnte aufgrund von Corona bisher nur eine Aufführung vor sehr kleinem Publikum stattfinden. Die bereits fixierten Termine in der Region werden ab Juni nachgeholt.

