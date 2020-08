Die Mürzerin Sabrina Qunaj arbeitet seit zehn Jahren als Autorin. Kürzlich erschien bereits ihr 14. Roman.



Vor zehn Jahren machte die Mürzerin Sabrina Qunaj ihr Hobby zum Beruf. 14 Romane hat sie seither veröffentlicht, 250.000 Exemplare ihrer Werke gingen bereits über den Ladentisch. Ihr neuestes Buch "Der erste König", ein historischer Roman, ist erst vor Kurzem erschienen.

"Ich habe mit dem Schreiben begonnen, als meine Tochter gerade mal ein halbes Jahr alt war und bald darauf hatte ich auch schon meinen ersten Vertrag. Nun ist sie fast zwölf, die Zeit vergeht wie im Fluge", erzählt Sabrina Qunaj, die mit ihrem Mann und zwei Kindern in Mürzzuschlag lebt. Begonnen hat Qunaj mit romantischer High-Fantasy und Jugend-Fantasy, danach schrieb sie historische Romane und Frauenromane – 14 Bücher hat die Mürzerin bereits geschrieben.

"Der erste König"



Das aktuellste Werk von Qunaj ist ein historischer Roman mit dem Titel "Der erste König", erschienen im Goldmann-Verlag, und wohl auch der bisher aufwendigste, wie sie sagt: "Der neue Roman hat knapp 900 Seiten, spielt in zwei unterschiedlichen Ländern des 8. Jahrhunderts und zeigt damit auch zwei unterschiedliche Kulturen." In diesem Buch geht es um einen jungen Mann und eine junge Frau, die tatsächlich gelebt haben, und ihre aufregende Reise.

Highlights des Berufs



Kreativität und Recherche sind es, was die Autorin an ihrer Arbeit so liebt. "Ich habe aus Spaß begonnen und obwohl ich mittlerweile Druck und Terminstress kenne, möchte ich doch keinen anderen Beruf haben. Die freie Zeiteinteilung, gerade als Mama, ist natürlich auch ein großer Vorteil", sagt Qunaj. Highlights gab es in ihrer schriftstellerischen Karriere schon einige, wie sie sagt: "Der Moment, als ich mein erstes Buch tatsächlich in Händen hielt oder der große Erfolg meiner historischen Romane, die begeisterten Leserstimmen. Ich bekomme sehr viele Nachrichten von Lesern, denen meine Bücher gefallen, auf Lesungen und Messen kommen sie auf mich zu und bitten mich um ein Foto oder eine Signatur – das ist alles schon ein wenig unwirklich."

Ihr aktuellster Roman noch druckfrisch, arbeitet die 33-Jährige schon wieder an mehreren neuen Büchern. "Ich bin zu den Elfen zurückgekehrt und schreibe an einem vierten Band, gleichzeitig starte ich in einem neuen Genre und kann hoffentlich auch bald einen weiteren historischen Roman beginnen", verrät Qunaj.