Verdiente Mitglieder der Österreichischen Rettungshundebrigade der Staffel Leoben/Bruck-Mürzzuschlag wurden ausgezeichnet.

Schon seit 20 Jahren ist Elfriede Haller aus Trofaiach Einsatz-Hundeführerin bei der Österreichischen Rettungshundebrigade (ÖRHB), seit 18 Jahren Staffelführerin der ÖRHB Suchhundestaffel Leoben/Bruck-Mürzzuschlag. Beim Landestag im Landhotel Reitingblick in Trofaiach/Gai wurde Haller mit der Einsatzspange in Gold für 50 Einsätze ausgezeichnet. Markus Vengust aus Trofaiach und Markus Sommer aus St. Stefan ob Leoben wurden mit der Einsatzspange in Bronze für 20 Einsätze ausgezeichnet.

"Wir helfen jedem – und das kostenlos“

Egal woher die Alarmierung kommt „Wir helfen jedem – und das kostenlos“ – auch bei privaten Hilferufen – Notruf 012 88 99! Das ist der seit über 50 Jahren geltende Leitsatz der Österreichischen Rettungshundebrigade.

