Kürzlich besuchte Landesrätin Ursula Lackner, seit einigen Monaten unter anderem auch zuständig für die Agenden der steirischen Naturparke, das Mürzer Oberland. Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Naturschutzabteilung sowie der Naturparke Steiermark informierte Sie sich zwei Tage lang über die Projekte, Tätigkeiten, aber auch Schwierigkeiten im Naturpark Mürzer Oberland.

Nach einem ausführlichen Meinungsaustausch mit Naturparkobmann Siegfried Darnhofer, Geschäftsführer Andreas Steininger und dem Neuberger Vizebürgermeister Ernst Nierer in der Greisslerei von Traude Holzer sollte der zweite Besuchstag eigentlich mit einer Sonnenaufgangswanderung auf die Schneealm beginnen. Leider machte den Teilnehmern das Wetter einen Strich durch die Rechnung und so wurde kurzfristig der Plan geändert. Es erfolgte ein Besuch der Bio Sennerei beim Lurgbauer, einem der Vorzeigebetriebe des Naturparks. In der Sennerei selbst wurde dann der Ablauf der Käseproduktion präsentiert.

Im Anschluss daran konnten in einer weiteren Gesprächsrunde mit den Österreichischen Bundesforsten, den Natur- und Landschaftsführerinnen, aber auch mit Martin Bayer, dem Inhaber der Bio Sennerei, aktuelle und zukünftige Projekte des Mürzer Oberlandes diskutiert werden.Zurück im Tal wurde im Naturmuseum Neuberg von den Regionsverantwortlichen das Zukunftsprojekt "Naturmuseum neu" vorgestellt. Nachdem das Naturmuseum in Form der Sammlung Schliefsteiner durch eine Schenkung an die Marktgemeinde Neuberg an der Mürz geht und der Naturpark in Zukunft diese Institution betreiben wird, konnte bezüglich allfälliger Fördermöglichkeiten durch das Land Steiermark dieses wichtige Projekt für das Mürzer Oberland präsentiert werden.

Der letzte Programmpunkt der Erkundungstour führte die Landesrätin nach Altenberg an der Rax, wo der Erlebnisweg klimawandeln, ein vom Land Steiermark und der EU kofinanziertes Förderprojekt, besucht wurde. Vor der Heimreise nach Graz konnte dann noch dem Altenbergerhof, vertreten durch Inhaber Ewald Holzheu, die Ernennung zum Naturparkpartner verliehen werden.

Fotos: Steininger/Nierer