Nach der coronabedingten Verzögerung bei den Bauarbeiten konnten dieser Tage die 16 Stellplätze für Campingbusse in Neuberg an der Mürz ihrer Bestimmung übergeben werden.

Für eine Tagesgebühr von 12.- können ab sofort 16 Campingbusse in der Nähe des Ortszentrums von Neuberg abgestellt werden. Neben dem schon existierenden Abstellplatz in Kapellen nahe der Kaffeerösterei ist dies nun die zweite Möglichkeit, mit Campingbussen im Naturpark verweilen zu können.

Die nötige Infrastruktur (Frischwasserversorgung, Abwasser- und Fäkalientsorgungsstelle, WLan und ein Stromanschluss) steht nun allen Campingbegeisterten im Naturpark Mürzer Oberland zur Verfügung. Unweit des Abstellplatzes befinden sich ein Supermarkt, eine Trafik, eine E Bikeladestation, ein Bankomat, das Naturpark- und Tourismusbüro, zahlreiche Gastronomiebetriebe und Cafes, der Mürztalradweg R5 und die Bushaltestelle.

Der Platz ist auch ein idealer Ausgangspunkt für alle Aktivitäten im Naturpark, das Neuberger Münster mit dem Stift, das Naturmuseum, die Kaiserhof Glasmanufaktur und die Weitwanderroute "vom Gletscher zum Wein" befinden sich ebenfalls unweit des neuen Campingbus - Abstellplatzes. Wichtig - ein klassisches Campieren mit Zelten ist nicht möglich!

Kontakt: Naturpark- und Tourismusbüro Mürzer Oberland

GPS - Daten Standplatz: 47°40'00.7"N 15°34'19.5"E

Fotos (c) Steininger