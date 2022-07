Der Tag ist gekommen, an dem die Schulleiterin der Polytechnischen Schule Mürzzuschlag, Claudia Hirschmann, einen neuen Lebensabschnitt beginnt und sich aus dem Schuldienst verabschiedet, um ihre wohlverdiente Pension anzutreten.

MÜRZZUSCHLAG. Ihr erstes Dienstjahr absolvierte sie 1982/83 im damaligen Polytechnischen Lehrgang, dann verschlug es sie in viele Orte der Steiermark, bis sie schlussendlich ihrem Mann nach Mürzzuschlag folgte und im Schuljahr 1994/95 an die Polytechnische Schule Mürzzuschlag versetzt wurde.

Als Schulleiterin waren Aufbau und Veränderung der PTS Mürzzuschlag ihre Herzensangelegenheit. Sie war nicht nur als Lehrerin tätig, sondern hatte zusätzlich auch noch die Schule zu leiten – mit einer schwierigen Ausgangslage, ohne Sekretariat. "Es ist keine Aufgabe, die man mit links erledigen oder bei der man nach Feierabend die Gedanken an die Arbeit einfach wegschließen kann", erzählt Hirschmann von ihrer Berufung.

Claudia Hirschmann und ihr Mann Heimo können nun den Ruhestand gemeinsam genießen.

Foto: PTS Mürzzuschlag

hochgeladen von Bernhard Hofbauer

Klassenziel erreicht - ab in den Ruhestand

Nach vielen Jahren Tätigkeit hat sie das „Klassenziel erreicht“ und verlässt nun den Schuldienst. Nun hat sich der Kreis geschlossen und sie darf in ihrer allerersten Schule als Schulleiterin in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Sie freut sich darauf, nun endlich mehr Zeit für sich und ihre immer größer werdende Familie zu haben und sich all dem widmen zu können, was in den letzten Jahren vielleicht zu kurz gekommen ist.

Zum Abschied bekam sie von Schulqualitätsmanagerin Andrea Kuttenberger und Abteilungsleiter Claus Kastner den Berufstitel Oberschulrätin verliehen.

Auch das könnte dich interessieren:

Direktor Heimo Hirschmann geht in Pension