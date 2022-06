Die Volksschule Allerheiligen im Mürztal hat im Rahmen eines Eu-Projektes gemeinsam mit der rümänischen Partnerschule in Tileagd einen Popsong mit dem dazugehörigen Videoclip gemeinsam mit Willi Ganster produziert.

KINDBERG-ALLERHEILIGEN. "Vereint in der Vielfalt!" Das ist das Motto, der seit 2019 bestehenden Erasmus-Schulpartnerschaft der Volksschule Allerheiligen bei Kindberg mit der rumänischen Partnerschule Tileagd. Dieser intensive Austausch trägt dazu bei, die kulturelle Vielfalt Europas als große Chance wahrzunehmen.

Für die Schüler war es eine völlig neue Erfahrung und ein spannendes Erlebnis, an einem echten Popsong mitwirken zu können. Das Ergebnis kann sich sehen lassen!

Foto: VS Allerheiligen

In den vergangenen Wochen wurde intensiv an der gemeinsamen Produktion eines Popsongs gearbeitet: Der Musiker Willi Ganster, der unter anderen mit Thomas Stipsits und Ulli Bäer musikalisch unterwegs ist, nahm mit Kindern aus beiden Ländern seinen eigens komponierten Song „Bunt/Colorat“ auf. Jetzt ist das Video fertig und ist auf Youtube abrufbar:

Ein deutsches und ein rumänisches Video

Letztendlich wurden zwei Videos produziert: eines in deutscher Sprache mit Allerheiligen-Schwerpunkt, ein zweites in rumänisch und ungarischer Sprache mit rumänischer Ausrichtung. "Zwei Songs in einem Video zu verpacken, das wäre viel zu lang geworden. Es werden aber beide Videos auf unserer Schulhomepage abrufbar sein", erklärt Volksschuldirektor Joe Zangl, der selbst eifrig am Video mitgewirkt hat.

Das Video der Schule in Tileagd wird etwas zeitversetzt präsentiert, damit die Verwirrung nicht allzu groß ist.

Die Schüler der Scoala Gimnaziala Nr. 1 in Tileagd hatten offensichtlich viel Spaß im Studio in Rumänien.

Foto: KK

Der rumänische Gesangsteil wurde von den Kindern der Scoala Gimnaziala Nr. 1 Tileagd in Rumänien eingesungen, der Gesangsteil aus Allerheiligen wurde im Studio des Willi Ganster in Kapfenberg-Diemlach eingesungen. Willi Ganster hat nicht nur das Lied geschrieben und komponiert, sondern war auch für die Videoproduktion verantwortlich, Gerhard Mayr und Joe Zangl haben die Clips an der Schule erstellt und dann gemeinsam mit Willi Ganster geschnitten.

Die offizielle Video-Präsentation findet am 7. Juli beim großen Elternvereins-Abschlussfest

an der Volksschule Allerheiligen statt.

Zum Erasmus+ Projekt

Erasmus+ ist ein EU-Programm zur Förderung der schulischen Bildung in Europa. Erasmus+ Schulbildung unterstützt grenzüberschreitende Kooperationen zwischen Kindergärten, Schulen und anderen Institutionen mit Bezug zur Schule. Zudem fördert das Programm Lehr- und Lernaufenthalte von Kindergarten- und Schulpersonal sowie von Schüler:innen im europäischen Ausland. Diese Auslandsaufenthalte müssen immer auch einen Mehrwert für die Institution mit sich bringen, die sie entsendet.

Erasmus+ Partnerschaften für Zusammenarbeit widmen sich über einen längeren Zeitraum einem selbstgewählten Thema im Rahmen der Erasmus+ Prioritäten.

