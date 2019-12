Silvester feiern kann jeder. Richtig zur Sache geht es allerdings schon am Tag zuvor, bei einem Bauernsilvester, bei dem es so richtig kracht.

In St. Barbara – besonders im Ortsteil Mitterdorf – scheint es, als wäre eben dieses Fest erfunden worden.

Bereits um 18 Uhr begannen zwei beeindruckende Partys. Edgar Wernbacher zog wieder einmal alle Register und bot besondere Schmankerl. Neben seinen berühmten selbstgebrauten Bieren, dem Gin aus Eigenproduktion und köstlichen Edelbränden gab es eine gefüllte Bauerngrillsau, die zahlreiche Gäste anlockte.

Im Festsaal unterhielten die Sieger von „Austria sucht den Volksmusik Star“, die Geschwister Mißebner.

Aber auch der Mitterdorfer Hauptplatz wurde zur Partymeile umgewidmet. Hier wurde zu DJ-Musik und bei offenen Feuerstellen bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Der Bauernsilvester ist quasi die Warm-up-Party für diverse Silvesterfeiern, sofern die Partytiger das zwei Tage durchgehend schaffen.

Wir können aber beruhigen: Selbst, wenn man den Jahreswechsel verschlafen sollte, 2020 kommt bestimmt! Wenn man den Veranstaltungskalender betrachtet, wird es sich mit vielen Veranstaltungen und Bällen gleich im Jänner sehr stark melden, somit stehen auch im Neuen Jahr viele Feste und Partys zur Auswahl – und wir werden live dabei sein und die Berichte liefern!