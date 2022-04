Nach vielen Monaten konnte nun endlich wieder ein Abo-Konzert in Kindberg über die Bühne gehen. Im Volkshaus gastierte das "Trio Van Beethoven".



KINDBERG. Das Warten hatte endlich ein Ende: Nach längerer „Durststrecke“ fand im Rahmen der Abo-Konzerte Kindberg mit dem "Trio Van Beethoven" wieder ein klassisches Konzert im Kindberger Volkshaus mit Werken von Beethoven, Liszt und Mendelssohn statt. Moderiert wurde das Konzert vom Pianisten des Ensembles, Clemens Zeilinger.

Clemens Zeilinger, Pianist vom "Trio Van Beethoven", moderierte beim Konzert.

Foto: Clemens Zeilinger

Abo-Konzerte

Die Abo-Konzerte der Stadtgemeinde Kindberg in Zusammenarbeit mit der Musikschule Kindberg unter Leiter Klaus Steinberger haben schon eine lange Tradition. Aufgrund der Corona-Pandemie musste das Abo-Programm von 2020 auf 2021 und 2022 verlängert werden. "Im November war das letzte Konzert, das dann im letzten Moment doch gestreamt werden musste, also ohne Publikum gespielt wurde. Wir versuchen jetzt, die Abo-Konzerte von Monat zu Monat fortzuführen, haben allerdings kein Abo aufgelegt, da wir ja nicht wissen, was im Herbst sein wird", erklärt Steinberger.

