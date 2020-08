Da das Jahr 2020 Veranstaltungen und jegliche Art von Festen nicht in gewohnter Form zulässt, wird an jeder Ecke überlegt, wie man das Bedürfnis nach gemütlichen Zusammenkünften dennoch stillen könnte.

Kindbergs Kulturreferent Karl Tischler hatte dazu eine spezielle, neue Idee und rief das Kindberger Kulturpicknick ins Leben.

„Wir haben damit eine Möglichkeit gefunden, unter Berücksichtigung der nötigen Gesundheitsauflagen ein Zusammenkommen der Menschen, in wunderbarem Rahmen, mit unterhaltsamer Musik und natürlich auch mit einer zünftigen Jause zu verwirklichen“, sagt uns Tischler sichtlich stolz im Gespräch. Auch Bürgermeister Christian Sander, der sich mit seiner Frau diesen Event natürlich nicht entgehen ließ, stieß ins selbe Horn: „Die Menschen wollen und brauchen Abwechslung und Unterhaltung, wir sind dafür verantwortlich, dass dies ohne die Entstehung eines neuen Clusters möglich ist.“

Damit dies umsetzbar ist, gab es bereits am Eingang zum Garten hinter dem Gasthaus Hanslwirt in Edelsdorf die Möglichkeit zur Händedesinfektion. Die Reservierung erfolgte nach Tischen und zu auf jedem reservierten Tisch wartete ein Körbchen mit regionalen Leckereien inkl. einem Schneidbrett und Jauenmesser.

Für die musikalische Unterhaltung sorgten das Trio EMM und im Anschluss Kurt und seine Musikanten. Den Service übernahm die FF Edelsdorf, die über jahrelange „Gartenerfahung“ verfügt, heuer jedoch auch das traditionelle Gartenfest absagen musste.

Die Stimmung unter den Gästen bewies, dass die Bevölkerung bereit für Veranstaltungen ist, die in vernünftigem Rahmen unter Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen durchgeführt werden.