Ein Schreckensszenario für jeden Skifahrer. Gefangen in luftiger Höhe am Sessellift. In solchen Fällen hilft nur mehr die Bergrettung. Und dafür wird auch extra trainiert.

Kurz vor Betriebsschluss, die letzten Gäste freuen sich auf eine abschließende Bergfahrt - und plötzlich ein technisches Gebrechen. Die Dunkelheit bricht herein, die Temperaturen bewegen sich im Minusbereich, kurz, eine äußerst unangenehme Situation für alle Beteiligten.

Für dieses Szenario trainierten am Freitag in enger Kooperation mit den Stuhleck-Bergbahnen 21 Mürzzuschlager Bergretterinnen und Bergretter auf der sogenannten "Promibahn" im Kaltenbach.

Dabei galt es, die auf den hoch über dem sicheren Boden befindlichen Liftgäste möglichst rasch sowie schonend zu bergen. Mittels eigener technischer Gerätschaften und der damit verbundenen Bergetechnik gelang den Alpinrettern, die, pandemiebedingt, in drei voneinander unabhängigen Gruppen arbeiteten, um ein allfälliges Ansteckungsrisiko zu minimieren, die Bergung problemlos.

Besonders stolz waren die Gruppen- bzw. Einsatzleiter, dass auch die jungen Anwärterinnen und Anwärter alle Übungsteile dieser technisch durchaus anspruchsvollen Bergrettertätigkeit bravourös absolvierten.

Diese Übung wird schon seit einigen Jahren immer am Beginn der Skisaison durchgeführt. Bedingt durch den vorweihnachtlichen Lockdown konnte dieses Training nun erst jetzt absolviert werden. Die Stuhleck-Bergbahnen, die diese Liftbergeübung mit organisieren, sehen diese Aktion auch als wichtigen Teil ihres Kundenservice, denn wer im Ernstfall rasch und kompetent hilft, hilft doppelt.

Dafür üben die Bergretter ständig:

