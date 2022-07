Donnerstag Nacht kam es auf der Semmering Schnellstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein alkoholisierter Fahrzeuglenker wurde ins Krankenhaus geflogen.

ST. BARBARA. Gegen 21.30 Uhr war ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Spital an der Drau am gestrigen Donnerstag, 30. Juni, mit seinem Pkw auf der S6 in Fahrtrichtung Wien unterwegs. Beim Überholvorgang eines Pkw, gelenkt von einem 58-Jährigen aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, kam es zu einer seitlichen Berührung der Fahrzeuge. In der Folge prallte der Pkw des 58-Jährigen gegen die Betonmittelleitwand und kam zum Stillstand. Der Fahrzeuglenker wurde nach der medizinischen Erstversorgung durch den Notarzt in das LKH Graz geflogen. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Ein durchgeführter Alkotest wies eine mittelschwere Beeinträchtigung auf. Die S6 war folgedessen in der Zeit von 21.45 bis 23.30 Uhr gesperrt.



Auch das könnte dich interessieren:

Das sollten Autofahrer unbedingt wissen