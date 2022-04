Nach langen zwei Jahren gab es im Volkshaus in Kindberg am Ostersonntag den traditionellen Ostertanz der Freiwilligen Feuerwehr Kindberg.

KINDBERG. Zwei Jahre sind eine lange Zeit. Wenn man auf etwas wartet fühlt sich diese Zeit wie eine Ewigkeit an. Doch am Ostersonntag hatte das Warten ein Ende. Zum 66. Mal lud die FF Hadersdorf unter neuem Kommando zum traditionellen Ostertanz ins Volkshaus nach Kindberg – und dem Ruf folgten nicht nur Kindberger. Kommandant Hannes Burböck dankte in der Eröffnungsrede den Kameraden für ihren Einsatz und Engagment. Durch die Unsicherheit der Corona-Regeln blieben nur drei Wochen um das Fest zu organisieren. Drei Wochen, die genutzt wurden um die Sekt-, Cocktail und Shotbar in liebevoller Kleinarbeit vorzubereiten und zu dekorieren.

Auf die Besucher warteten außerdem ein Glücksrad und ein Glückshafen. Bei so viel Abwechslung und Möglichkeiten wurde niemandem langweilig, was sich auch bei der Verweildauer zeigte.

Das Glück ist ein Vogerl... nicht so beim Glücksrad der FF Hadersdorf, wo fast nur Gewinner hervorgingen.

Foto: Tamara Himsl

hochgeladen von Tamara Himsl

Im Saal wurde das Tanzbein zur Musik der Eurosteirer bis in die frühen Morgenstunden geschwungen. In der Kellerbar wurde – ganz nach dem Motto #easteronfire – zu MDH Sound & Light gefeiert als gäbe es kein Morgen.

Party de luxe bei bester Stimmung in der Kellerbar.

Foto: Tamara Himsl

hochgeladen von Tamara Himsl

Endlich wieder tanzen dürfen - das eindeutige Motto im Saal

Foto: Tamara Himsl

hochgeladen von Tamara Himsl

Gerade das Osterfest passte hervorragend um eine große Tanzveranstaltung wiederauferstehen zu lassen – wir hoffen, sie ist gekommen um zu bleiben.