Der Fitnessclub "Be Fit" in Hönigsberg wird für die 700 Mitglieder ein weiteres Mal vergrößert.



Seit November haben die österreichischen Fitnessstudios aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Thomas Morgenbesser und sein Team nutzen diese Zeit, um den "Be Fit" Fitnessclub in Hönigsberg umzubauen, um mehr Platz für die 700 Mitglieder zu schaffen und einiges, darunter die Lüftungsanlage, zu erneuern.

Beginn Umbau



2019 wurde mit dem Umbau des "Be Fit" Fitnessclubs in Hönigsberg begonnen. Gestartet wurde mit einem 900 Quadratmeter großen Zubau im hinteren Bereich des Fitnessstudios. Im Erdgeschoß wurde so ein neuer Gruppenraum geschaffen, im ersten Stock entsteht die sogenannte "Fit Kitchen". "Das ist wohl einzigartig in Österreich. Hier können unsere Ernährungsexperten mit unseren Mitgliedern kochen, wir bieten hier Kochseminare an", erklärt "Be Fit"-Chef Thomas Morgenbesser, der bei Vollbetrieb 19 Mitarbeiter hat. Auch eine Chill-out-Area auf der Terrasse entsteht im Obergeschoß. "Wir hoffen, dass wir im Mai, Juni auch oben fertig sind", sagt Morgenbesser. So lange der Fitnessclub geschlossen ist, soll via Livestream mit den Mitgliedern gekocht werden.

Gruppenkurse ausgebucht

Auch im bestehenden Gebäude wurde einiges erneuert, eine neue Fitness-Zone und ein moderner Dehnungszirkel wurden errichtet. "Am Beginn der Umbauarbeiten war ich noch der Meinung, dass ein neuer Kursraum und die 'Fit!Zone' genug sind. Letzten Sommer hatten wir aber so viele Leute in den Gruppenkursen wie noch nie und waren mit der Kapazität wieder am Limit. Man hat gemerkt, dass die Menschen aufgrund der Corona-Krise wieder mehr auf ihre Gesundheit achten", erklärt Morgenbesser. Also wurde der ursprüngliche Plan verworfen und das bestehende Gebäude vor ein paar Wochen aufgestockt. Und anstatt des geplanten Cafés im Erdgeschoß wird der Cardio-Bereich vergrößert.

Hoffnung auf Öffnung



Zwar war im Fitnessclub schon eine Lüftungsanlage vorhanden, diese wird aber durch eine moderne ersetzt – völlig computergesteuert. "Damit schaffen wir es, dass wir in einer Stunde die Luft bis zu sechs Mal komplett austauschen können. Sogar Pollen werden gefiltert – das schafft man nicht einmal im Freien", erklärt Morgenbesser, der hofft, mit größerem Platzangebot und der neuen Lüftungsanlage bald aufsperren zu können. Eine Fotovoltaikanlage wurde am neuen Zubau errichtet, eine weitere kommt jetzt auf dem neuen Dach dazu.

"So wie wir jetzt umbauen, hat es zwar schon ein bisschen was gekostet. Wir wollen unseren Mitgliedern aber weiterhin Qualität bieten und Platz, wenn wir wieder aufsperren dürfen", so Morgenbesser abschließend.