Laut einer Studie der Umweltorganisation Global 2000 verursacht unsere Ernährung in Österreich mehr Treibhausgasemissionen als unser PKW-Verkehr. Bisher habe auch ich einen großen Beitrag dazu geleistet, da bei mir beinahe jeden Tag Fleisch auf den Teller kam. Bis Ostern ist Fleisch tabu! Ich möchte die Fastenzeit sowie den WOCHE-Jahresschwerpunkt "Unsere Erde" dazu nutzen, um die vegetarische Küche für mich zu entdecken, gesünder und fitter zu werden und meinen ökologischen Fußabdruck zu verringern.





Die erste Woche überlebt

Nachdem ich am Faschingsdienstag noch ein letztes Mal Schnitzelparade gefeiert habe, hieß es ab Mittwoch "Hallo Vegetarismus". Über eine Woche verzichte ich mittlerweile auf Fleisch und Fisch und ich muss sagen, es geht mir gut. Ich fühle mich sogar etwas fitter und bilde mir zumindest ein mehr Energie zu haben. Zudem habe ich bereits zweieinhalb Kilo verloren, ohne dabei zu hungern. Zugegeben bewege ich mich allerdings auch mehr als vor der Fastenzeit. Danke in diesem Zusammenhang auch an Jamie Oliver und seinem "genial gesunden" Kochbuch.

Fleisch ist allgegenwärtig: Im Supermarkt bieten sie es mir sogar gratis an.

Foto: Hofbauer

hochgeladen von Bernhard Hofbauer

Veränderung bei den Blutwerten?

Bevor ich das Projekt "Vegetarier" gestartet habe, habe ich mich auch einer Gesundenuntersuchung unterzogen und meine Blutwerte checken lassen. Siehe da, ich bin kerngesund. Alle Werte, vom Blutzucker übers Cholesterin bis hin zu den Trigylceriden passen laut meiner Hausärtzin, und das obwohl bei mir tagtäglich Fleisch auf den Teller kam. Ich bin schon gespannt, wie bzw. ob sich die Werte im Laufe der kommenden Wochen verändern.

Veränderung des ökologischen Fußabdrucks!

Was sich allerdings bereits innerhalb einer Woche verändert hat, ist mein ökologischer Fußabdruck. Nur durch das Weglassen von Fleisch und Fisch, hat sich mein Fußabdruck bereits um 20 Prozent verringert. Dennoch bräuchten wir immer noch über drei Planeten, wenn alle Erdenbürger mein Lebensverhalten in puncto Ernährung, Mobilität, Wohnen und Konsum an den Tag legen würden. Jetzt heißt es für mich noch an weiteren Stellschrauben zu drehen, um den Wert weiter zu senken.

