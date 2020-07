Ganz besonders eilig hatte es in den Nachtstunden des 20. Juli der kleine Johannes aus der Stanz. Die werdenden Eltern waren bereits mit dem Privat PKW am Weg ins Krankenhaus als bei der 29- jährigen Steirerin die Fruchtblase platzte. Im Bereich der Landesstraße L114 (Blumental) kam dann der kleine Bub um 21.30 Uhr im Rettungswagen auf die Welt. Nach der Versorgung von Mutter und Kind wurden die beiden durch den Notarzthubschrauber Christophorus 17 in das Landeskrankenhaus Hochsteiermark Standort Leoben transportiert. Beide sind wohlauf.