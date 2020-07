Mit der Printausgabe der WOCHE Mürztal und unserem Online-Auftritt auf meinbezirk.at liefern wir eine starke Plattform für regionale Arbeitgeber. Bei uns haben sie die Möglichkeit, Mitarbeiter dort anzusprechen, wo sie zuhause sind. Mit 126 Print- oder 121 Onlineausgaben in ganz Österreich bieten wir eine starke Kombination aus beiden Welten. Zahlreiche zufriedene Kunden sprechen für unseren Stellenmarkt. Daher lassen wir diese nun auch zu Wort kommen.

Automationstechnik GmbH Langenwang



Die Automationstechnik GmbH Langenwang hat sich in ihrer über 30-jährigen Geschichte zum Weltmarktführer entwickelt.

Nachgefragt bei Natalie Stocks

Wer sind Sie und welches Unternehmen repräsentieren Sie?

Aus Deutschland kommend, bin ich nun seit über neun Jahren im Team der Automationstechnik GmbH Langenwang dabei und konnte sehen wie die Firma sich positiv weiterentwickelt hat. Nun manage ich im Unternehmen das Sekretariat, die Logistik und einen großen Teil der Personalangelegenheiten. Mein Arbeitgeber ist ein österreichisches Familienunternehmen, wo Menschen noch Menschen sind und keine Nummern. Wir stellen seit über 30 Jahren erfolgreich aseptische Druckbehälter und IBC-Systeme her, unser größter Kunde ist die Lebensmittelindustrie, wobei man natürlich auch die chemische Industrie nicht außer Acht lassen darf. Als Marktführer im aseptischen Containerbereich beliefern wir unsere Kunden weltweit, was sich auch bei uns im Haus wiederspiegelt, unsere Belegschaft ist international und man wird nach seiner Arbeitsleistung beurteilt und nicht nach anderen Kriterien. In den letzten Jahren ist nicht nur unser Firmenstandort inkl. der Mitarbeiter stetig gewachsen, sondern auch die Produktpalette. Kurz gesagt, die Automationstechnik ist ein erfolgreiches und bodenständiges Unternehmen, für das man gerne arbeitet und auf das man sich auch in Krisenzeiten verlassen kann.

Wie suchen Sie Mitarbeiter?

Viele unserer Mitarbeiter haben wir durch Mundpropaganda gewonnen, denn wenn ein Arbeitnehmer zufrieden ist, teilt er dies natürlich auch seinen Freunden und Bekannten mit, wodurch oft schon Bewerbungen vorliegen, bevor wir die Stelle ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir noch mit zwei Printmedien – die WOCHE ist eines davon – und einer Internetplattform zusammen. An der WOCHE schätzen wir besonders, dass sie die Menschen aus der Region gezielt anspricht. Gerade diese Personen können sich oft mit unserem Unternehmen identifizieren und sind dann verlässliche und langjährige Mitarbeiter. Ich habe mich zu dieser Stellungnahme in der Woche entschieden, da Herr Rothwangl mich bei der Stellenausschreibung jederzeit unterstützt, mit professionellem Rat zur Seite steht und sein Möglichstes gibt, damit meine Ausschreibungen auch nach Ausschreibungsschluss trotzdem noch veröffentlicht werden.

Autohaus F. Knoll GmbH in Kapfenberg und Langenwang

Der Familienbetrieb Knoll ist seit über 40 Jahren gut im Geschäft.

Nachgefragt bei Eveline Knoll-Kurzmann

Wer sind Sie und welches Unternehmen repräsentieren Sie?

Ich repräsentiere gemeinsam mit meinem Bruder Fritz Knoll das Autohaus Knoll mit Standorten in Kapfenberg und Langenwang. Es ist uns ein Anliegen, Lehrlinge in drei verschiedenen Sparten auszubilden. Alle unsere jungen KFZ-Techniker und Spengler haben wir selbst ausgebildet. Wir sind generell sehr bemüht, unser Personal gut auszubilden und langfristig zu beschäftigen und sind stolz auf unsere tüchtigen Mitarbeiter.

Wie suchen Sie Mitarbeiter?

Zur Personalsuche schalten wir gerne regional Stellenanzeigen. Die WOCHE bietet sich hier im Besonderen an, da die Zeitung sich großer Beliebtheit erfreut und wir somit Interessenten in unserer näheren Umgebung ansprechen können.