Von 21. bis 23. April findet das Frühlingseinkaufsfest Kindberg statt – Bäuerinnen kredenzen traditionelle Köstlichkeiten. Auch kulturelle Highlights stehen in den nächsten Monaten auf dem Programm.



KINDBERG. Der Frühling ist da – Zeit für das Frühlingseinkaufsfest in Kindberg – heuer wieder mit abwechslungsreichen Rahmenprogramm, von 21. bis 23. April. Unter anderem werden die Bäuerinnen des Bezirks Kulinarisches kredenzen. Aber nicht nur deshalb hatte die Stadtgemeinde und Werbegemeinschaft Kindberg zu einer Pressekonferenz geladen: denn trotz zwei Jahren Corona-Pandemie kann die Stadtgemeinde auf viele positive Entwicklungen zurückblicken. Und, auch das kulturelle Leben startet wieder durch.

Frühlingseinkaufsfest

Knapp 40 Betriebe machen beim Kindberger Frühlingseinkaufsfest 2022 bei der minus zehn Prozent Aktion mit. "Wenn in Kindberg die Hupfburg steht, die grünen Schirme aufgespannt werden und der rote Teppich ausgerollt ist, wissen die Leute, in Kindberg ist wieder was los", freut sich Pia Teuber-Weckersdorf, Obfrau der Werbegemeinschaft Kindberg, schon auf das Einkaufsfest. Von 21. bis 23. April findet das Frühlingseinkaufsfest mit verschiedensten Aktionen der teilnehmenden Geschäften statt.

Die Bäuerinnen kredenzen am 22. und 23. April beim Frühlingseinkaufsfest Kindberg u.a. Bauernkrapfen.

Traditionelles der Bäuerinnen

Auch ein Rahmenprogramm kann heuer wieder stattfinden: Bäuerinnen kredenzen am 22. und 23. April traditionelle Köstlichkeiten wie Saure Suppe und Sterz, frische Krapfen, Bauern- oder Spagatkrapfen. "Wir haben aber auch verschiedenste Rezepte zum Nachkochen mit dabei", so Barbara Kiendlsperger, Geschäftsführerin der Bäuerinnenorganisation und Maria Kamsker, Gemeindebäuerin in St. Barbara. Am Freitag sind die Kindberger Bäuerinnen beim Fest vor Ort, am Samstag Bäuerinnen aus dem ganzen Bezirk Bruck-Mürzzuschlag.

Kulturelle Highlights

Auch kulturell tut sich in Kindberg demnächst so einiges; auch viele traditionelle Kindberger Veranstaltungen können endlich wieder stattfinden. Highlights der nächsten Monate: am 21. April das Konzert von Thorsteinn Einarsson, am 6. Mai die Muttertagsfeier mit Udo Jürgens Show, am 14. Mai das Saugrillen der der Freiwilligen Feuerwehr Kindberg-Stadt, am 20. Mai das Konzert "Insieme – Die Italienische Nacht", von 3. bis 5. Juni das Zeltfest Mürzhofen, von 8. bis 10. Juli der Kindberger Kirtag, am 6. August Konzert von "Alle Achtung" oder vom 25. bis 27. August das Acoustic Campfire-Festival.

Das Saugrillen der Freiwilligen Feuerwehr Kindberg-Stadt findet am 14. Mai statt. Kommandant Christian Deschmann und sein Stellvertreter Michael Fraiss freuen sich schon.

Regionale Produkte

Spätestens die Corona-Pandemie hat es gezeigt, wie wichtig unsere regionalen Produzenten sind. "Es ist die Kombination aus denen die produzieren und die Produkte dann vor Ort auch vertreiben – das ist unheimlich wichtig für alle. Wir setzen dabei neben dem Ab-Hof Verkauf vieler Bauern, auf unseren Frischemarkt, den Verkauf regionaler Produkte in 'Kindberg Mitte' und im Biodemeter", betont Kindbergs Bürgermeister Christian Sander. Er wünscht sich, dass das Bewusstsein für Regionales auch nach der Corona-Pandemie gleich stark bleibt: "Viele sind endlich aufgewacht", so Sander weiter.

Der Frischemarkt in der Fußgängerzone in Kindberg findet am Mittwoch- und Samstagvormittag statt.

Bauern- und Frischemarkt



Besonders wichtig für die Belebung des Stadtzentrums ist neben dem Bauernmarkt, Mittwoch- und Samstagvormittag, neben dem Penny-Markt, auch der Frischemarkt in der Fußgängerzone, ebenfalls Mittwoch- und Samstagvormittag. Verschiedene regionale Produzent:innen bieten hier frische und saisonale Produkte an. "Wir haben hier einen super Branchenmix: von Brot und Mehlspeisen, über Obst und Gemüse, Käse und bis zum Fisch ist alles dabei.

