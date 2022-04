Die Freiwillige Feuerwehr Frein hielt ihre Wahl- und Wehrversammlung ab. Dabei wurden Kommandant Hermann Leitner und sein Stellvertreter Michael Raimund einstimmig wiedergewählt.



NEUBERG AN DER MÜRZ. Die Wahl- und Wehrversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Frein in Neuberg an der Mürz fand im Freinerhof statt. Kommandant Hermann Leitner konnte 16 Mitglieder sowie als Ehrengäste Neubergs Bürgermeister Peter Tautscher, Bereichsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Johann Eder-Schützenhofer, Abschnittsbrandinspektor Karl Fritz, den Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Mürzsteg Daniel Schumann sowie die Ehrendienstgrade begrüßen.

Wahlversammlung

Kommandant Hermann Leitner und Kassier David Bareck gaben einen Überblick vom letzten Jahr, bevor die Wehrversammlung zur Wahlversammlung, unter der Leitung von Karl Fritz, überging. Hermann Leitner und Michael Raimund traten zur Wiederwahl an. Beide wurden einstimmig von ihren Feuerwehrkamerad:innen wiedergewählt.

