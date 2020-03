Seit 2018 saniert Michael Hofbauer sein Haus in Hönigsberg in Eigenregie.



Michael Hofbauer aus Langenwang hat sich mit seiner Freundin mit dem Kauf eines alten Einfamilienhauses in Hönigsberg einen Traum erfüllt. Seit 2018 sanieren sie in Eigenregie ihr Eigenheim; bis zum Sommer soll alles fertig sein.

"Gearbeitet wird jeden Tag. Nach 17 Uhr nach der Arbeit her und dann bis Mitternacht arbeiten, das kommt sehr oft vor", sagt Hofbauer. Ein Neubau eines Hauses kam für ihn nie infrage. Der Charme des Hauses, das es laut Aufzeichnung schon vor 200 Jahren gegeben hat, habe überzeugt und als Elektriker weiß sich der 30-Jährige in vielerlei Hinsicht selbst zu helfen. "Ich habe auf Baustellen viel gesehen. Zuerst probiere ich es aus, ob ich die Arbeit selber schaffe. Wenn nicht, dann frage ich einfach wo nach. Aber ohne Familie, Freunde und Bekannte würde so eine Sanierung alleine nicht funktionieren", betont Hofbauer.

Motivation ungebrochen

Lediglich Arbeiten wie den Verputz im Innenraum, den Estrich, Wasser und Heizung hat der Langenwanger von einer Firma machen lassen. Mauern, Fenster einbauen, Fliesen, Bodenlegen oder eine Drainage ums Haus sowie viele weiteren Arbeiten, die bei einer Sanierung nötig sind, wurden selbst gemacht. Auch der geplante Zubau wird größtenteils alleine gebaut. Die Motivation habe ihn auch nach eineinhalb Jahren harter Arbeit noch nicht verlassen.

Aber auch mit ein paar Herausforderungen mussten die jungen Bauherrn fertig werden. So gab es etwa im Wohnbereich keine Bodenplatte; geschweige einen Estrich. "Da haben wir mit Scheibtruhen schon ein paar hundert Kilo schwere Steine raustransportiert aus dem Haus. Erst dann konnten wir die Bodenplatte und den Estrich machen", erzählt Hofbauer. Für eigenes Wasser musste ein Brunnen gegraben werden. Das Haus hat außerdem keinen Anschluss an das Kanalsystem.

Hühner und Schafe

Wichtig war Michael Hofbauer, den alten Charme des Hauses zu erhalten. Gemeinsam mit seiner Freundin möchte er auf dem 7.500 Quadratmeter großen Grundstück eine kleine Landwirtschaft für den Eigenbedarf aufbauen. Der Anfang ist schon gemacht. Denn zum Geburtstag hat er von seinen Eltern bereits Hühner und von seinen Freunden Schafe geschenkt bekommen.

Tipps für Haussanierer

Seit eineinhalb Jahren saniert der Langenwanger Michael Hofbauer sein Haus in Hönigsberg größtenteils in Eigenregie. Für alle, die das auch vorhaben, hat er ein paar Tipps parat: "Wenn man ein Haus kauft, sollte man vor allem darauf achten, ob es feucht in den Räumen ist, also richtig feucht. Wasser bekommt man nur schwer wieder raus aus dem Haus, da sollte man selbst nicht herumexperimentieren. Wenn so etwas der Fall ist, dann am besten immer einen Experten zu Rate ziehen, der die Situation abschätzen kann. Bezüglich einer Wärmedämmung macht das bei diesem 200 Jahre alten Haus wenig Sinn, wie ich finde. Die Ziegeln des Hauses sind extrem dick. Das Wohnklima empfinde ich persönlich in einem alten Haus wesentlich angenehmer, als wenn das Haus wie bei einem Vollwärmeschutz quasi in einen Plastiksack eingehüllt wird."