"Jede Runde zählt" ist das Motto am 10. Juli beim Spendenlauf in Wartberg. Denn mit jeder gelaufenen oder gegangenen Runde werden zwei Projekte in Tansania und der Ukraine unterstützt.

WARTBERG: Wer etwas Gutes tun will, ist am 10. Juli in Wartberg richtig. Beim Spendenlauf United wird auf unkomplizierte und gesunde Weise Spenden gesammelt. Pro gelaufene Runde zahlt ein "Sponsor" einen frei wählbaren Betrag, welcher ausschließlich den beiden Hilfsprojekten zugute kommt.

Spendenlauf

Am 10. Juli startet die Veranstaltung um 10 Uhr mit einer Begrüßung und der Vorstellung der Projekte. Um 10.30 Uhr gibt es die erste Startmöglichkeit und um 14 Uhr die letzte. Eine Runde ist ca. 2 km lang. Jeder Teilnehmer entscheidet selbst, wie viele Runden gelaufen oder gegangen werden. Verpflegung ist aus organisatorischen Gründen selbst mitzunehmen. Parkmöglichkeiten gibt es beim Ruinenparkplatz oder am Bahnhof Wartberg. Schilder führen zum Startpunkt beim Meiereiweg.

Mit der Anmeldung unter www.resistent.co oder info@resistent.or.at sichert man sich einen Startplatz, "Sponsoren" wie Familienmitglieder, Freunde oder Arbeitgeber zahlen einen individuell wählbaren Betrag pro geschaffte Runde. Der erlaufene Betrag wird schließlich auf ein Spendenkonto überwiesen und kommt ausschließlich den beiden Hilfsprojekten zugute.

Spenden für Projekte

Der Erlös der Spenden kommt zwei Projekten zugute, bei denen Mürztaler Helfer maßgeblich beteiligt sind. Beim Projekt in Tansania ist Marion Allmer aus Krieglach als Volunteer für die Organisation Step Africa unterwegs. Sie konnte bis jetzt vor Ort schon einiges bewirken, wie den Bau einer Schule. Für diese Schule werden nun noch Geldmittel für die Errichtung einer Kantine benötigt. Denn nur mit dieser können, den von Hunger bedrohten Kindern, zwei warme Mahlzeiten pro Tag garantiert werden. Mehr Informationen über das Projekt in Tansania.

Beim zweiten Projekt unterstützt Jonas Grigull, Projektleiter für das Projekt Kindberg, in Not geratene Kinder und Familien aus der Ukraine. Im konkreten Fall soll der Deutschkurs für sieben alleinerziehende Frauen und deren Kinder finanziert werden.